Политолог Абзалов: Неизбежность военной спецоперации на Украине стала очевидной месяц назад

По мнению гостя шоу "Дайте сказать!", ситуация осложнилась отсутствием у России договороспособных собеседников или даже посредников в решении конфликта.

Около месяца назад было понятно, что другого варианта продолжения ситуации на Украине, кроме как военной спецоперации, быть не может. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Абзалов считает, что конфликт на Украине был неизбежен. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"На территорию Донбасса было стянуто примерно 56–59 тысяч человек, это примерно 50% всего воинского контингента ВСУ. А к границам были подведены системы залпового огня "Град", "Ураган". Кроме того, происходил подвоз артиллерии. То есть в принципе вероятность мирного разрешения этой ситуации была крайне невысока, особенно с учётом того, что Азов, Мариуполь стали выставляться", — пояснил эксперт.

Он добавил, что политические игроки в данном случае не обладали весом для того, чтобы разрешить ситуацию. Такая возможность, по мнению Абзалова, была только у президента США Джозефа Байдена, но во время прошлой эскалации, которая была ещё до вывода американских войск из Афганистана. Теперь его позиции с точки зрения договороспособности заметно изменились.

"Теперь проблема заключается в слабой позиции Байдена, так как он не смог бы "протащить" решение, даже если оно было бы принято", — уточнил Абзалов.

Политолог вспомнил французского лидера Макрона, который "шесть часов договаривался в Москве о предложении по особому статусу Донбасса". По словам Абзалова, президент "отвёз" его в Киев, но "возможности были упущены", так как он не смог довести начатое до конца.