Политолог Абзалов: Неизбежность военной спецоперации на Украине стала очевидной месяц назад
По мнению гостя шоу "Дайте сказать!", ситуация осложнилась отсутствием у России договороспособных собеседников или даже посредников в решении конфликта.
Около месяца назад было понятно, что другого варианта продолжения ситуации на Украине, кроме как военной спецоперации, быть не может. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Абзалов считает, что конфликт на Украине был неизбежен. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"
"На территорию Донбасса было стянуто примерно 56–59 тысяч человек, это примерно 50% всего воинского контингента ВСУ. А к границам были подведены системы залпового огня "Град", "Ураган". Кроме того, происходил подвоз артиллерии. То есть в принципе вероятность мирного разрешения этой ситуации была крайне невысока, особенно с учётом того, что Азов, Мариуполь стали выставляться", — пояснил эксперт.
Он добавил, что политические игроки в данном случае не обладали весом для того, чтобы разрешить ситуацию. Такая возможность, по мнению Абзалова, была только у президента США Джозефа Байдена, но во время прошлой эскалации, которая была ещё до вывода американских войск из Афганистана. Теперь его позиции с точки зрения договороспособности заметно изменились.
"Теперь проблема заключается в слабой позиции Байдена, так как он не смог бы "протащить" решение, даже если оно было бы принято", — уточнил Абзалов.
Политолог вспомнил французского лидера Макрона, который "шесть часов договаривался в Москве о предложении по особому статусу Донбасса". По словам Абзалова, президент "отвёз" его в Киев, но "возможности были упущены", так как он не смог довести начатое до конца.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с политологом, президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым смотрите здесь.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © YouTube / "Дайте сказать"