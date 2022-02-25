Российские военные блокировали Сумы и Конотоп

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине блокировали города Сумы и Конотоп. Об этом сообщил на вечернем брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населённых пунктах", — проинформировал он.

Ранее сообщалось, что силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель в пригороде украинской столицы и обеспечили блокирование Киева с запада. Однако там, прямо на площади Шевченко, ВСУ развернули установки реактивных систем залпового огня "Град". Российским военным "хорошо знаком" такой почерк, так как эти приёмы зачастую используют террористы на Ближнем Востоке. В Минобороны подчеркнули, что российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения и не будут наносить удары по жилым кварталам Киева.