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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 17:14
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Российские военные блокировали Сумы и Конотоп

Подразделения ВС РФ принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населённых пунктах.

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине блокировали города Сумы и Конотоп. Об этом сообщил на вечернем брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населённых пунктах", — проинформировал он.

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Ранее сообщалось, что силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель в пригороде украинской столицы и обеспечили блокирование Киева с запада. Однако там, прямо на площади Шевченко, ВСУ развернули установки реактивных систем залпового огня "Град". Российским военным "хорошо знаком" такой почерк, так как эти приёмы зачастую используют террористы на Ближнем Востоке. В Минобороны подчеркнули, что российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения и не будут наносить удары по жилым кварталам Киева.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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Алексей Берковиц
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