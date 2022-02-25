Вучич: Сербия не поддержит санкции Запада против России

Сербия не будет поддерживать санкции Запада против России в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

"Сербия, как страна, которая в недавнем прошлом ощутила на себе санкции Запада, наши соотечественники в Республике Сербской Боснии и Герцеговины сейчас терпят санкции, поэтому Сербия считает, что введение санкций сейчас какому-либо государству и её представителям не отвечает её политическим и экономическим интересам", — сказал лидер страны, отметив, что в последнее время Белград оказался под "почти неприкрытым давлением".