Вучич: Сербия не поддержит санкции Запада против России
Президент страны отметил, что Белград испытал на себе подобные ограничения и в последнее время оказался под "почти неприкрытым давлением".
Александр Вучич. Обложка © Wikipedia
Сербия не будет поддерживать санкции Запада против России в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
"Сербия, как страна, которая в недавнем прошлом ощутила на себе санкции Запада, наши соотечественники в Республике Сербской Боснии и Герцеговины сейчас терпят санкции, поэтому Сербия считает, что введение санкций сейчас какому-либо государству и её представителям не отвечает её политическим и экономическим интересам", — сказал лидер страны, отметив, что в последнее время Белград оказался под "почти неприкрытым давлением".
Вучич также добавил, что Сербия принципиально поддерживает принцип территориальной целостности всех государств и Украины. Он напомнил, что Россия несколько раз защищала Белград от санкций и сейчас оказывает стране поддержку по вопросу Косова.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие.