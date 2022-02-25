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25 февраля, 18:23

Вучич: Сербия не поддержит санкции Запада против России

Президент страны отметил, что Белград испытал на себе подобные ограничения и в последнее время оказался под "почти неприкрытым давлением".

<p>Александр Вучич. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aleksandar_Vu%C4%8Di%C4%87_2019.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Александр Вучич. Обложка © Wikipedia

Сербия не будет поддерживать санкции Запада против России в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

"Сербия, как страна, которая в недавнем прошлом ощутила на себе санкции Запада, наши соотечественники в Республике Сербской Боснии и Герцеговины сейчас терпят санкции, поэтому Сербия считает, что введение санкций сейчас какому-либо государству и её представителям не отвечает её политическим и экономическим интересам", — сказал лидер страны, отметив, что в последнее время Белград оказался под "почти неприкрытым давлением".

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Вучич также добавил, что Сербия принципиально поддерживает принцип территориальной целостности всех государств и Украины. Он напомнил, что Россия несколько раз защищала Белград от санкций и сейчас оказывает стране поддержку по вопросу Косова.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие.

Варвара Романова

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