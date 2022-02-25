Захарова: Россия ответит на санкции ЕС против Путина и Лаврова, как отвечала всегда

Россия, как и всегда, ответит на санкции, которые Евросоюз вводит против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала .

"На санкции будем отвечать, как отвечали всегда. Всё остальное будем делать так, как нам выгодно. Оправдываться, каким-то образом отчитываться не считаем более нужным", — сказала она.