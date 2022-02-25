Захарова: Россия ответит на санкции ЕС против Путина и Лаврова, как отвечала всегда
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что "всё остальное" Москва будет делать исходя из собственной выгоды, а "отчитываться не считает более нужным".
Россия, как и всегда, ответит на санкции, которые Евросоюз вводит против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
"На санкции будем отвечать, как отвечали всегда. Всё остальное будем делать так, как нам выгодно. Оправдываться, каким-то образом отчитываться не считаем более нужным", — сказала она.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие.
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