Россия с 14 марта возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия и Китай", — говорится в сообщении.

Авиасообщение с Индонезией будет осуществляться по маршруту Москва – Денпасар с частотой три рейса в неделю. В Поднебесную можно будет улететь также три раза в неделю на одном из рейсов, следующих по маршрутам Москва – Пекин, Москва – Гуанчжоу и Москва – Шанхай.