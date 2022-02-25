Россия с 14 марта возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией
Такое решение принято в связи с улучшением ситуации с коронавирусом. Пока что рейсы будут осуществляться три раза в неделю.
Россия с 14 марта возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия и Китай", — говорится в сообщении.
Авиасообщение с Индонезией будет осуществляться по маршруту Москва – Денпасар с частотой три рейса в неделю. В Поднебесную можно будет улететь также три раза в неделю на одном из рейсов, следующих по маршрутам Москва – Пекин, Москва – Гуанчжоу и Москва – Шанхай.
Ранее Лайф рассказывал, что Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний ведомство призвало уточнять на официальных сайтах. Позже ведомство приостановило работу аэропорта Липецка, но разрешило функционирование воздушной гавани Ставрополя.
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