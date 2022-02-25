Минобороны РФ: Более 210 объектов украинской военной инфраструктуры выведены из строя

В ходе боевых действий также было захвачено большое количество вооружения, которое Запад поставляет Киеву. В частности, среди техники есть американские ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

Российские военные в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса вывели из строя 211 объектов наземной военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Всего Российскими вооружёнными силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", а также 39 радиолокационных станций", — сказал Конашенков на брифинге.

Он отметил, что в ходе боевых действий российскими военными также было захвачено большое количество вооружения, которое Запад поставляет Киеву. По словам Конашенкова, среди боевой техники есть американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

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