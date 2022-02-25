Минобороны РФ: Более 210 объектов украинской военной инфраструктуры выведены из строя
В ходе боевых действий также было захвачено большое количество вооружения, которое Запад поставляет Киеву. В частности, среди техники есть американские ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.
Российские военные в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса вывели из строя 211 объектов наземной военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Всего Российскими вооружёнными силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", а также 39 радиолокационных станций", — сказал Конашенков на брифинге.
Он отметил, что в ходе боевых действий российскими военными также было захвачено большое количество вооружения, которое Запад поставляет Киеву. По словам Конашенкова, среди боевой техники есть американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.
Ранее Лайф сообщал, что российский солдат погиб, защищая украинских девушек от обстрела. В результате происшествия пострадавшая потеряла мать и ошибочно обвинила в этом войска РФ. Вернувшись на место трагедии, она засняла военнослужащего в российском обмундировании.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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