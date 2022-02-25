Политолог Абзалов: Вариантов у Зеленского очень мало
Гость шоу "Дайте сказать!" считает, что Украина не способна ни эффективно обороняться, ни наступать, так как значительная часть её вооружений была сконцентрирована в Донбассе.
Вероятность разворачивания контрнаступления со стороны президента Украины Владимира Зеленского очень мала. Такое мнение в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" озвучил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Политолог Абзалов оценил возможность Зеленского начать военную операцию на Украине. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"
"Дело в том, что значительная часть вооружений была сконцентрирована в Донбассе. Фактически сейчас он находится в окружении. Почему? ДНР и ЛНР медленно продвигаются через редуты в направлении краёв Луганской и Донецкой (областей. — Прим. Лайфа). Там находится Мариуполь, в котором сейчас встал полк "Азов" и где собираются завод взорвать. То есть самая эшелонированная оборона вначале фактически пройдена, а сзади, за этими городами, уже десант, то есть, грубо говоря, он уже "ограничен" очень серьёзно", — рассуждает политолог.
Он добавил, что горизонт операции с блокировкой городов продолжится примерно три-четыре дня.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с политологом, президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым смотрите здесь.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © YouTube / "Дайте сказать!"