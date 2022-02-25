Политолог Абзалов: Вариантов у Зеленского очень мало

Гость шоу "Дайте сказать!" считает, что Украина не способна ни эффективно обороняться, ни наступать, так как значительная часть её вооружений была сконцентрирована в Донбассе.

"Дело в том, что значительная часть вооружений была сконцентрирована в Донбассе. Фактически сейчас он находится в окружении. Почему? ДНР и ЛНР медленно продвигаются через редуты в направлении краёв Луганской и Донецкой (областей. — Прим. Лайфа). Там находится Мариуполь, в котором сейчас встал полк "Азов" и где собираются завод взорвать. То есть самая эшелонированная оборона вначале фактически пройдена, а сзади, за этими городами, уже десант, то есть, грубо говоря, он уже "ограничен" очень серьёзно", — рассуждает политолог.