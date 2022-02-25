Зеленский опроверг свой отъезд из Киева, опубликовав видео из центра города
В ролике президент Украины также показал премьер-министра, главу офиса украинского лидера и его советника, а также руководителя парламентской фракции "Слуга народа".
Зеленский опубликовал видео, снятое в центре Киева. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о своём отъезде из Киева, опубликовав видео, где он стоит в правительственном квартале столицы. Ролик появился в его официальном телеграм-канале.
В ролике президент также показал премьер-министра Дениса Шмыгаля, руководителя офиса лидера Незалежной Андрея Ермака, его советника Михаила Подоляка, а также главу парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамию.
"Всем добрый вечер. Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наши военные тут. Граждане общества тут. Все мы тут. Защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и дальше", — сказал Зеленский.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Скриншот © Telegram / Zelenskiy / Official