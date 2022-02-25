Зеленский опроверг свой отъезд из Киева, опубликовав видео из центра города

В ролике президент Украины также показал премьер-министра, главу офиса украинского лидера и его советника, а также руководителя парламентской фракции "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о своём отъезде из Киева, опубликовав видео, где он стоит в правительственном квартале столицы. Ролик появился в его официальном телеграм-канале.

"Всем добрый вечер. Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наши военные тут. Граждане общества тут. Все мы тут. Защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и дальше", — сказал Зеленский.