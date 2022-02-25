"Это хуже геббельсовщины": Член ОП РФ Малькевич рассказал о шести категориях фейков про Украину

По словам собеседника, сегодняшняя ситуация развязала руки цифровым платформам и поэтому количество провокаций просто зашкаливает. Задача подобных вбросов — спровоцировать раскол в обществе.

После признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик и начала специальной военной операции в Донбассе в Сети появилось огромное количество недостоверной и лживой информации. Об этом Лайфу рассказал первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич.

По его словам, количество подобных провокаций сейчас просто зашкаливает, поэтому в ОП разделили потоки фейков на шесть категорий. Первая, как отметил Малькевич, — это ложь, распространяемая в иностранных СМИ.

"Например, американское издание Politico взяло кусок выступления Владимира Путина, где он говорит о том, что виновные в поджоге Дома профсоюзов будут найдены и преданы суду, и меняют его на "украинские подвижники демократии будут преданы суду по итогам военной операции". Это хуже геббельсовщины", — пояснил собеседник.

Вторая категория — это СМИ-иноагенты, дающие однобокую трактовку происходящего в интересах западных заказчиков, отметил Малькевич. К третьей, по его словам, относятся так называемые страшилки про войну.

"[Для создания подобной провокации] берутся реальные фото боевых действий 2014–2015 годов, видео подлёта наших самолётов к Красной площади на парад 9 Мая и переделываются в ужастики", — добавил общественник.

По его словам, четвёртая категория — это атака через соцсети на беженцев, пятая — фейки для внутреннего использования, нацеленные непосредственно на граждан России, и шестая — фейки о незаконных акциях, митингах и всё, что с этим связано.

"Сегодняшняя ситуация развязала руки цифровым платформам. Прикрываясь "военными действиями", Facebook и ему подобные стали открыто цензурировать российские СМИ и официальные органы. Подобная ситуация была на Западе только во времена Второй мировой, когда в демократических странах работали комитеты по военной цензуре. Происходит открытая манипуляция общественным мнением", — заключил Малькевич.