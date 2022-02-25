Член ОП РФ Есин: Спецоперация по защите Донбасса проводится для предотвращения войны

Эксперт в беседе с Лайфом подчеркнул, что это не "вторжение", а именно спецоперация, которую, по его словам, российская сторона проводит очень аккуратно, с пользой для жителей ЛНР и ДНР.

Россия взяла на себя очень ответственную и "правдивую миссию", начав спецоперацию по защите Донбасса, считает член Общественной палаты России, руководитель Фонда гуманитарных проектов Иван Есин. В комментарии Лайфу эксперт подчеркнул, что только так можно "привести ситуацию к пользе" для жителей ДНР и ЛНР, которые "хотят действительно нормальной мирной жизни".

"Иногда, чтобы этой мирной жизни достичь и чтобы не скатиться в большую войну (а я уверен, что если бы не предприняли эту спецоперацию, то в перспективе трёх-пяти лет была бы огромная война в Европе), так вот, чтобы это предотвратить, необходимо показать свою силу, но показать её точечно и в отношении именно тех, кто замахивается на местных", — отметил Есин в интервью Лайфу.

Эксперт подчеркнул свою уверенность в том, что это не "вторжение", а именно спецоперация "с целью уничтожения фашистских и нацистских формирований на территории Украины". Он отметил, что у России получается действовать точечно и "аккуратно". По словам Есина, по-другому разрешить ситуацию в Донбассе невозможно.

"Считаю, что по-другому не может быть. Мы живём в одной большой стране. Вместе с тем важно подчеркнуть, что украинский народ — это братский народ. И из той информации, которую я черпаю в СМИ, я вижу, насколько аккуратно наша армия действует сейчас на Украине. Слава богу, что наша армия способна так точечно проводить эти операции и реагировать на те задачи, которые перед ней ставят", — заключил собеседник Лайфа.

Как сообщалось ранее, политолог Абзалов заявил, что неизбежность военной спецоперации на Украине стала очевидной месяц назад. По мнению гостя шоу "Дайте сказать!", ситуация осложнилась из-за отсутствия у России договороспособных собеседников или даже посредников в решении конфликта.