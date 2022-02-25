Боррель заявил, что в новый чёрный список Евросоюза попали 26 россиян
Глава евродипломатии отметил, что эти люди не являются членами Госдумы и кабмина, но "поддерживают правительство" и "извлекают выгоду из событий на Украине".
В новый чёрный список Евросоюза вошло 26 россиян. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.
"26 человек, которые не являются членами Госдумы и правительства, но которые поддерживают правительство. Они извлекают выгоду из событий на Украине", — сказал Боррель.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие. 25 февраля стало известно, что Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова.
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