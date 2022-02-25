Боррель заявил, что в новый чёрный список Евросоюза попали 26 россиян

В новый чёрный список Евросоюза вошло 26 россиян. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

"26 человек, которые не являются членами Госдумы и правительства, но которые поддерживают правительство. Они извлекают выгоду из событий на Украине", — сказал Боррель.