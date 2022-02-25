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25 февраля, 19:13
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Зеленский обсудил с Байденом усиление санкций и военную поддержку

Также они говорили об "антивоенной коалиции". Украинский лидер поблагодарил американского за "мощную поддержку".

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Twitter / Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден вновь провели переговоры. Об этом говорится в сообщении украинского лидера.

"Только что обсудил с президентом США усиление санкций, конкретную оборонную поддержку и антивоенную коалицию. Благодарен США за мощную поддержку Украине!" написал Зеленский в своём микроблоге в "Твиттере".

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Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Артем Порвин

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