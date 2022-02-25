Зеленский обсудил с Байденом усиление санкций и военную поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден вновь провели переговоры. Об этом говорится в сообщении украинского лидера.

"Только что обсудил с президентом США усиление санкций, конкретную оборонную поддержку и антивоенную коалицию. Благодарен США за мощную поддержку Украине!" — написал Зеленский в своём микроблоге в "Твиттере".

"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой

Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.