Генсек НАТО заявил о готовности и дальше поставлять Украине оружие
По словам Столтенберга, блок разместил на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолётов в высокой готовности, свыше 120 кораблей и разворачивает ряд элементов Сил быстрого реагирования НАТО.
Цели России не ограничены Украиной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На пресс-конференции по итогам экстренного саммита альянса в онлайн-формате он озвучил мнение, что РФ добивается вывода сил НАТО из Восточной Европы.
"Цели Кремля не ограничены Украиной. Россия попросила юридическое соглашение об отказе от расширения НАТО и отводе войск на позиции 1979 года", — сказал Столтенберг.
По словам Столтенберга, НАТО считает, что военная операция России на Украине не укрепит стратегическую безопасность России и "не сделает РФ более уважаемой в мире". Он также заявил, что альянс и ЕС намерены продолжать политику санкций, даже если это будет означать потери для них самих. При этом блок, как заверил генсек, использует механизм разрешения конфликтов с Москвой, чтобы не допустить инцидентов вокруг Украины.
По словам Столтенберга, Организация Североатлантического договора считает, что Россия "три раза нарушила" Основополагающий акт Россия – НАТО, соглашение больше не работает. Дополнительно, по его сообщению, блок разместил на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолётов в высокой готовности, свыше 120 кораблей и разворачивает ряд элементов Сил быстрого реагирования НАТО. Все силы численностью 40 тысяч человек пока не развёртываются. Большую часть составляют военные США со значительными французским и германским контингентами.
По словам генсека НАТО, альянс готов продолжать оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украине. В ходе встречи "союзники по альянсу были проинформированы о видах вооружения, которые будут переданы для поддержки Украины, включая системы ПВО".
"Таким образом, страны НАТО должны и продолжат оказывать военную помощь Украине, в том числе предоставляя различные виды вооружений", — заключил Столтенберг.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий второго дня в режиме реального времени.
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