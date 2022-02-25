Генсек НАТО заявил о готовности и дальше поставлять Украине оружие

По словам Столтенберга, блок разместил на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолётов в высокой готовности, свыше 120 кораблей и разворачивает ряд элементов Сил быстрого реагирования НАТО.

Цели России не ограничены Украиной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На пресс-конференции по итогам экстренного саммита альянса в онлайн-формате он озвучил мнение, что РФ добивается вывода сил НАТО из Восточной Европы.

"Цели Кремля не ограничены Украиной. Россия попросила юридическое соглашение об отказе от расширения НАТО и отводе войск на позиции 1979 года", — сказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, НАТО считает, что военная операция России на Украине не укрепит стратегическую безопасность России и "не сделает РФ более уважаемой в мире". Он также заявил, что альянс и ЕС намерены продолжать политику санкций, даже если это будет означать потери для них самих. При этом блок, как заверил генсек, использует механизм разрешения конфликтов с Москвой, чтобы не допустить инцидентов вокруг Украины.

По словам Столтенберга, Организация Североатлантического договора считает, что Россия "три раза нарушила" Основополагающий акт Россия – НАТО, соглашение больше не работает. Дополнительно, по его сообщению, блок разместил на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолётов в высокой готовности, свыше 120 кораблей и разворачивает ряд элементов Сил быстрого реагирования НАТО. Все силы численностью 40 тысяч человек пока не развёртываются. Большую часть составляют военные США со значительными французским и германским контингентами.

По словам генсека НАТО, альянс готов продолжать оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украине. В ходе встречи "союзники по альянсу были проинформированы о видах вооружения, которые будут переданы для поддержки Украины, включая системы ПВО".