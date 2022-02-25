Госдеп допустил возможность введения санкций против Путина
Западные страны усиливают давление на Россию на фоне специальной операции Вооружённых сил РФ по демилитаризации Украины.
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров (справа). Фото © Пресс-служба Кремля
Соединённые Штаты вслед за Евросоюзом и Британией могут ввести санкции против президента РФ Владимира Путина. Об этом заявили в Государственном департаменте США.
"Все варианты рассматриваются", — сказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о возможности санкций в отношении президента России. Он добавил, что "все — значит все".
Как рассказывал Лайф, ранее сегодня Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Суть ограничений пока не раскрыта, готовится третий пакет рестрикций. Затем правительство Британии также сообщило о введении санкций против Путина и Лаврова. Эти меры предполагают блокировку счетов политиков в Соединённом Королевстве, если такие будут найдены.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.