Госдеп допустил возможность введения санкций против Путина

Соединённые Штаты вслед за Евросоюзом и Британией могут ввести санкции против президента РФ Владимира Путина. Об этом заявили в Государственном департаменте США.

"Все варианты рассматриваются", — сказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о возможности санкций в отношении президента России. Он добавил, что "все — значит все".

Как рассказывал Лайф, ранее сегодня Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Суть ограничений пока не раскрыта, готовится третий пакет рестрикций. Затем правительство Британии также сообщило о введении санкций против Путина и Лаврова. Эти меры предполагают блокировку счетов политиков в Соединённом Королевстве, если такие будут найдены.