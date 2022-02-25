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25 февраля, 19:43

Польша сообщила о поставке боеприпасов на Украину

Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Варшава проявляет свою солидарность с Киевом "против российской агрессии".

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mblaszczak/status/1497258005955547143/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mblaszczak</a></p>

Фото © Twitter / mblaszczak

Власти Польши поставили Украине боеприпасы, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сопроводив информацию фотографией с большой колонной грузовиков.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаём Украине, уже добралась до наших соседей", — написал Блащак в "Твиттере".

Он также добавил, что Польша поддерживает Украину и тем самым проявляет свою солидарность с Киевом "против российской агрессии".

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Ранее Лайф сообщал, что Польша закрывает воздушное пространство для российских авиалиний. Такая мера будет действовать с 02:00 мск 26 февраля. Премьер-министр страны Моравецкий поручил подготовиться к реализации решения.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий второго дня в режиме реального времени.

Арина Родионова

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