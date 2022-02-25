Польша сообщила о поставке боеприпасов на Украину

Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Варшава проявляет свою солидарность с Киевом "против российской агрессии".

Власти Польши поставили Украине боеприпасы, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сопроводив информацию фотографией с большой колонной грузовиков.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаём Украине, уже добралась до наших соседей", — написал Блащак в "Твиттере".

Он также добавил, что Польша поддерживает Украину и тем самым проявляет свою солидарность с Киевом "против российской агрессии".