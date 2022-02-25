Почему Запад не стал защищать Киев, а пытается экономически задушить Россию По мнению экспертов, коллективному Западу абсолютно наплевать на Украину, однако она была использована как casus belli, который послужил поводом для наложения на Россию новых санкций. 41166 41166 Протестующие с плакатами и украинскими флагами у консульства России в Торонто, Канада. Обложка © Getty Images / Anatoliy Cherkasov / NurPhoto

Как совершенно верно сказал в своём обращении Владимир Путин, Запад ведёт себя цинично и агрессивно, забывая о ценности данных обещаний. Обещая помочь Украине, он лишь натравил её на Россию, блокируя возможность решить кризис, возникший в 2014 году, мирным способом.

Если почитать высказывания западных политиков, можно заметить, что они обеспокоены не судьбой Украины, а тем, чтобы экономически сдержать, а лучше — задушить Россию. Их ответ больше напоминает открытую экономическую войну. Так, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен открыто заявила: "Мы ослабим экономическую базу России и её способность к модернизации, и, кроме того, мы заморозим российские активы в Европейском союзе".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

А премьер-министр Бельгии Александр Де Кро и вовсе отметил, что лидерам Европейского союза необходимо принять наиболее мощные, губительные для России санкции, чтобы они смогли повлиять не только на её экономику, но и на военно-промышленный комплекс. В свою очередь министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция собирается ударить по российским банкам и финансовым структурам. "Мы хотим изолировать Россию в финансовом отношении. Мы хотим разорвать все связи между Россией и мировой финансовой системой", — сказал французский политик.

Нам не нужны санкции, которые лают, нам нужны санкции, которые кусаются Александр Де Кро премьер-министр Бельгии

Как полагает политолог Александр Роджерс, в этом нет ничего удивительного, так как все всё прекрасно знали и спокойно смотрели, как украинские каратели в течение восьми лет утюжили артиллерийскими обстрелами Донбасс.

— На Украине никакой демократии и в помине нет. Сегодняшняя майданная партия пришла к власти в результате кровавого переворота, на честных выборах она бы пройти не смогла. У них же всегда был рейтинг 3–4%, и они всегда проигрывали. Сегодня, другое дело, они закрывают неугодные телеканалы, выгоняют и убивают оппозиционных политиков, травят общественные организации, всех, кто смеет иметь позицию, отличную от их собственной, — подчеркнул политолог.

С апломбом высказалась о России и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая заявила: "Канада имеет один из самых сильных пакетов санкций. И вместе с нашими союзниками мы причиняем сильную боль российскому режиму и российской экономике". Или министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пояснивший, что санкции, которые члены Евросоюза обсуждают, являются массовыми и цель их — удушить российскую экономику.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сказал, что в его задачу входит продолжить "безжалостную миссию" по выдавливанию России из мировой экономики. А его коллега, министр иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Великобритании Элизабет Трасс подчеркнула, что "Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена", дополнив своё высказывание уверенностью, что Британия сможет "прижать путинский режим и всех его близких".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон. Фото © Getty Images / Leon Neal

А вот министр финансов Германии Кристиан Линднер и вовсе проговорился, что санкции, введённые в отношении России, не только серьёзно блокируют российскую экономику, но и наносят вред всему российскому народу.

— Все, кто говорят про санкции, прекрасно понимают, что Россия на самом деле права. Но у них есть своя аудитория, которую они долго пичкали тезисами о дикости и отсталости России и о том, что вот-вот она сама умрёт под натиском санкций. Они уже отступить не могут, поэтому мы и слышим все эти сказки про санкции и немытого русского медведя, которого вдруг случайно разбудили, — считает политолог Марат Баширов.

Эти санкции наложат серьёзные издержки на российскую экономику — как в моменте, так и в перспективе. Мы специально разработали их, чтобы максимизировать долгосрочное воздействие на Россию Джозеф Байден президент США

Однако с большой долей вероятности можно сказать, что сложившаяся ситуация подгадывалась нашими западными "партнёрами" уже достаточно давно и смысл всех их санкций является самоценным. А Украина — лишь повод, который для этого будет использоваться, считает политолог Алексей Мартынов.

— Достаточно посмотреть на счастливое выражение лица британского премьера, который выступал в парламенте и объявлял рестрикции России, чтобы понять, как они этого ждали, как они довольны происходящим. Для нас это всё жёсткая реальность. Но, увы, иначе мы поступить не можем, я имею в виду операцию по принуждению к миру киевского режима, который, как верно сказал президент, взял в заложники весь украинский народ. Или можно посмотреть на старика Байдена, который буквально светился от счастья. Все же эти рестрикции — они как продукт шоу-бизнеса, были отрекламированы за несколько недель заранее, мол, смотрите, мы им покажем. Собственно, когда они поняли, что дело затягивается, они дёрнули за рычаг — и Зеленский сказал, что Украина станет ядерной державой, выйдя из Будапештского меморандума, — сказал эксперт.

Нужна ли Западу Украина? 0 Да, Украина — это страна, которую Евросоюз видит своей частью Если Украина достигнет каких-то стандартов, может быть Нет, Украина в руках Запада — это оружие против России

Авторы Никита Юрченко