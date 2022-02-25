Почему Запад не стал защищать Киев, а пытается экономически задушить Россию
По мнению экспертов, коллективному Западу абсолютно наплевать на Украину, однако она была использована как casus belli, который послужил поводом для наложения на Россию новых санкций.
Протестующие с плакатами и украинскими флагами у консульства России в Торонто, Канада. Обложка © Getty Images / Anatoliy Cherkasov / NurPhoto
Как совершенно верно сказал в своём обращении Владимир Путин, Запад ведёт себя цинично и агрессивно, забывая о ценности данных обещаний. Обещая помочь Украине, он лишь натравил её на Россию, блокируя возможность решить кризис, возникший в 2014 году, мирным способом.
Если почитать высказывания западных политиков, можно заметить, что они обеспокоены не судьбой Украины, а тем, чтобы экономически сдержать, а лучше — задушить Россию. Их ответ больше напоминает открытую экономическую войну. Так, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен открыто заявила: "Мы ослабим экономическую базу России и её способность к модернизации, и, кроме того, мы заморозим российские активы в Европейском союзе".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency
А премьер-министр Бельгии Александр Де Кро и вовсе отметил, что лидерам Европейского союза необходимо принять наиболее мощные, губительные для России санкции, чтобы они смогли повлиять не только на её экономику, но и на военно-промышленный комплекс. В свою очередь министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция собирается ударить по российским банкам и финансовым структурам. "Мы хотим изолировать Россию в финансовом отношении. Мы хотим разорвать все связи между Россией и мировой финансовой системой", — сказал французский политик.
Нам не нужны санкции, которые лают, нам нужны санкции, которые кусаются
Как полагает политолог Александр Роджерс, в этом нет ничего удивительного, так как все всё прекрасно знали и спокойно смотрели, как украинские каратели в течение восьми лет утюжили артиллерийскими обстрелами Донбасс.
— На Украине никакой демократии и в помине нет. Сегодняшняя майданная партия пришла к власти в результате кровавого переворота, на честных выборах она бы пройти не смогла. У них же всегда был рейтинг 3–4%, и они всегда проигрывали. Сегодня, другое дело, они закрывают неугодные телеканалы, выгоняют и убивают оппозиционных политиков, травят общественные организации, всех, кто смеет иметь позицию, отличную от их собственной, — подчеркнул политолог.
С апломбом высказалась о России и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая заявила: "Канада имеет один из самых сильных пакетов санкций. И вместе с нашими союзниками мы причиняем сильную боль российскому режиму и российской экономике". Или министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пояснивший, что санкции, которые члены Евросоюза обсуждают, являются массовыми и цель их — удушить российскую экономику.
Британский премьер-министр Борис Джонсон сказал, что в его задачу входит продолжить "безжалостную миссию" по выдавливанию России из мировой экономики. А его коллега, министр иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Великобритании Элизабет Трасс подчеркнула, что "Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена", дополнив своё высказывание уверенностью, что Британия сможет "прижать путинский режим и всех его близких".
Премьер-министр Британии Борис Джонсон. Фото © Getty Images / Leon Neal
А вот министр финансов Германии Кристиан Линднер и вовсе проговорился, что санкции, введённые в отношении России, не только серьёзно блокируют российскую экономику, но и наносят вред всему российскому народу.
— Все, кто говорят про санкции, прекрасно понимают, что Россия на самом деле права. Но у них есть своя аудитория, которую они долго пичкали тезисами о дикости и отсталости России и о том, что вот-вот она сама умрёт под натиском санкций. Они уже отступить не могут, поэтому мы и слышим все эти сказки про санкции и немытого русского медведя, которого вдруг случайно разбудили, — считает политолог Марат Баширов.
Эти санкции наложат серьёзные издержки на российскую экономику — как в моменте, так и в перспективе. Мы специально разработали их, чтобы максимизировать долгосрочное воздействие на Россию
Однако с большой долей вероятности можно сказать, что сложившаяся ситуация подгадывалась нашими западными "партнёрами" уже достаточно давно и смысл всех их санкций является самоценным. А Украина — лишь повод, который для этого будет использоваться, считает политолог Алексей Мартынов.
— Достаточно посмотреть на счастливое выражение лица британского премьера, который выступал в парламенте и объявлял рестрикции России, чтобы понять, как они этого ждали, как они довольны происходящим. Для нас это всё жёсткая реальность. Но, увы, иначе мы поступить не можем, я имею в виду операцию по принуждению к миру киевского режима, который, как верно сказал президент, взял в заложники весь украинский народ. Или можно посмотреть на старика Байдена, который буквально светился от счастья. Все же эти рестрикции — они как продукт шоу-бизнеса, были отрекламированы за несколько недель заранее, мол, смотрите, мы им покажем. Собственно, когда они поняли, что дело затягивается, они дёрнули за рычаг — и Зеленский сказал, что Украина станет ядерной державой, выйдя из Будапештского меморандума, — сказал эксперт.
Нужна ли Западу Украина?