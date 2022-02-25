Роскомнадзор приступил к замедлению трафика Facebook в России

Роскомнадзор начал замедлять передачу трафика американской социальной сети Facebook в России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика", — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что накануне Facebook ограничила официальные аккаунты четырёх российских СМИ: "Звезды", "РИА Новости", "Ленты.ру" и "Газеты.ру". Эти действия нарушают российский закон. Ведомство направило компании Meta Platforms, Inc. требования снять ограничения в Facebook, но их проигнорировали.

В РКН добавили, что с октября 2020 года было выявлено 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ со стороны Facebook.