FIS решила не включать гимн РФ в случае победы российских лыжников
К соревнованиям атлетов допустили, но под флагом и с гимном Международной федерации лыжного спорта. Ранее организация отменила все запланированные соревнования в России.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила отказать в исполнении российского гимна на соревнованиях под эгидой этой организации. Как говорится в пресс-релизе, совет "единогласно решил, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета для международных федераций" к участию российские спортсмены допущены всё-таки будут.
"Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS", — говорится в заявлении федерации.
До этого исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с призывом к спортивным федерациям не использовать флаги России и Белоруссии на всех международных соревнованиях.
Как сообщал Лайф ранее, также МОК призвал спортивные организации перенести или отменить состязания в РФ и Белоруссии.
Напомним, норвежские лыжники отказались от участия в соревнованиях на территории России. Президент Федерации лыжного спорта отметил, что "безопасность спортсменов всегда будет самым важным". Он также попросил перенести все состязания из РФ. До этого премьер Британии Борис Джонсон призвал запретить России проводить крупные спортивные турниры из-за признания независимости ДНР и ЛНР. А футбольный клуб ЦСКА оказался под антироссийскими санкциями США.
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