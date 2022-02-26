FIS решила не включать гимн РФ в случае победы российских лыжников

К соревнованиям атлетов допустили, но под флагом и с гимном Международной федерации лыжного спорта. Ранее организация отменила все запланированные соревнования в России.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила отказать в исполнении российского гимна на соревнованиях под эгидой этой организации. Как говорится в пресс-релизе, совет "единогласно решил, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета для международных федераций" к участию российские спортсмены допущены всё-таки будут.

"Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS", — говорится в заявлении федерации.

До этого исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с призывом к спортивным федерациям не использовать флаги России и Белоруссии на всех международных соревнованиях.