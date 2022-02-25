"Аэрофлот" сообщил о приостановке полётов в Прагу и Варшаву
Это решение связано с введёнными ограничениями. Так, власти Польши сообщали, что закрывают воздушное пространство для российских авиалиний с 02:00 мск 26 февраля.
Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о приостановке перелётов в Прагу и Варшаву с 26 февраля по 28 марта в связи с ограничениями, введёнными Чехией и Польшей.
"В связи с ограничениями воздушного пространства, введёнными властями Чехии и Польши, "Аэрофлот" приостанавливает выполнение полётов в Прагу и Варшаву с 26 февраля до 28 марта 2022 года включительно", — говорится в сообщении "Аэрофлота".
Ранее Лайф сообщал, что Польша закрывает воздушное пространство для российских авиалиний. Такая мера будет действовать с 02:00 мск 26 февраля. Премьер-министр страны Моравецкий поручил подготовиться к реализации решения.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий второго дня в режиме реального времени.
Обложка © Pixabay