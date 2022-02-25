"Аэрофлот" сообщил о приостановке полётов в Прагу и Варшаву

Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о приостановке перелётов в Прагу и Варшаву с 26 февраля по 28 марта в связи с ограничениями, введёнными Чехией и Польшей.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введёнными властями Чехии и Польши, "Аэрофлот" приостанавливает выполнение полётов в Прагу и Варшаву с 26 февраля до 28 марта 2022 года включительно", — говорится в сообщении "Аэрофлота".