Евросоюз ввёл санкции в отношении Путина, Лаврова и ещё более 90 человек
Также ограничительные меры применены к главе правительства Михаилу Мишустину, главе МВД Владимиру Колькольцеву, замглавы Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.
Европейский союз ввёл ограничения в адрес президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Это следует из обнародованного документа ЕС. В целом санкции из-за военной операции России на Украине введены против 98 человек.
"Ввиду серьёзности ситуации совет считает, что члены Совета национальной безопасности, которые поддержали немедленное признание Россией двух самопровозглашённых республик — Донецкой и Луганской, должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры", — говорится в "Официальном журнале ЕС".
В списке также фигурирует глава правительства Михаил Мушустин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Владимир Колокольцев. Отмечается, что санкции должны быть введены также в отношении членов Госудумы, которые ратифицировали решения правительства о договорах дружбы с республиками Донбасса.
Как сообщал Лайф, Евросоюз накануне принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Тогда отмечалось, что готовится третий пакет рестрикций.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из России. Сегодня стало известно, что ЕС намерен включить в санкционные списки Путина и Лаврова. При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что Евросоюз согласовал "крупнейший в истории" пакет ограничений против Москвы.
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