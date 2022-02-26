Евросоюз ввёл санкции в отношении Путина, Лаврова и ещё более 90 человек

Европейский союз ввёл ограничения в адрес президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Это следует из обнародованного документа ЕС. В целом санкции из-за военной операции России на Украине введены против 98 человек.

"Ввиду серьёзности ситуации совет считает, что члены Совета национальной безопасности, которые поддержали немедленное признание Россией двух самопровозглашённых республик — Донецкой и Луганской, должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры", — говорится в "Официальном журнале ЕС".

В списке также фигурирует глава правительства Михаил Мушустин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Владимир Колокольцев. Отмечается, что санкции должны быть введены также в отношении членов Госудумы, которые ратифицировали решения правительства о договорах дружбы с республиками Донбасса.