ЕС приостановил соглашение с Россией по упрощённой выдаче виз
А ранее Евросоюз принял второй пакет санкций против России на фоне начала ею военной спецоперации по демилитаризации Украины.
Европейский союз с 28 февраля решил приостановить действия соглашения с Россией, которое предусматривало возможность упрощённой выдачи виз. Это следует из заявления Совета ЕС, опубликованного в "Официальном журнале ЕС".
"Применение ряда положений соглашения между Европейским союзом и Российской Федерацией об упрощении порядка выдачи виз гражданам ЕС и РФ приостановлено с 28 февраля 2022 года", — говорится там.
Так, упрощённый визовый режим приостановлен для дипломатов, государственных служащих, бизнесменов и парламентариев. С марта им придётся получать визы для поездки в Евросоюз по стандартной процедуре.
Как рассказывал Лайф, ранее Чехия решила в одностороннем порядке приостановить выдачу виз и вида на жительство гражданам России. А Польша закрыла воздушное пространство для российских авиалиний.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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