ЕС приостановил соглашение с Россией по упрощённой выдаче виз

Европейский союз с 28 февраля решил приостановить действия соглашения с Россией, которое предусматривало возможность упрощённой выдачи виз. Это следует из заявления Совета ЕС, опубликованного в "Официальном журнале ЕС".

"Применение ряда положений соглашения между Европейским союзом и Российской Федерацией об упрощении порядка выдачи виз гражданам ЕС и РФ приостановлено с 28 февраля 2022 года", — говорится там.

Так, упрощённый визовый режим приостановлен для дипломатов, государственных служащих, бизнесменов и парламентариев. С марта им придётся получать визы для поездки в Евросоюз по стандартной процедуре.