В офисе Зеленского не исключили нейтрального статуса Украины "с пакетом гарантий"

По словам советника Зеленского, Киев надеется на детальный разговор о прекращении огня. Однако до сих пор не известно, когда и где может пройти такая встреча.

Украина может обсудить с РФ нейтральный статус "с внятным пакетом гарантий по безопасности". Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.