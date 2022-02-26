В офисе Зеленского не исключили нейтрального статуса Украины "с пакетом гарантий"
По словам советника Зеленского, Киев надеется на детальный разговор о прекращении огня. Однако до сих пор не известно, когда и где может пройти такая встреча.
Украина может обсудить с РФ нейтральный статус "с внятным пакетом гарантий по безопасности". Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Это будет прежде всего детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности — опция, которая также, возможно, будет на столе", — заявил Подоляк в комментарии УНИАН.
Как рассказывал Лайф, 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее, в свою очередь, высказались в Киеве). Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что создаст все условия для безопасного проведения встречи. И президент Украины Владимир Зеленский призывал начать диалог в связи со спецоперацией России.
Напомним также, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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