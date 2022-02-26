Президент Болгарии выразил уверенность в победе РФ в военной спецоперации на Украине
Президент Болгарии Румен Радев. Фото © Wikipedia
Политик считает, что европейская архитектура безопасности развалилась. Сейчас, по его словам, перед миром стоит задача проанализировать, каковы причины коллапса этой системы.
Россия, наиболее вероятно, победит в результате военной спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев на брифинге по итогам встречи лидеров стран "Бухарестской девятки" (Б-9), которые собрались в Варшаве на внеочередном саммите, посвящённом ситуации на Украине.
"Сегодня вечером мы обсудили многие аспекты этого кризиса. Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно (это очевидно), Российская Федерация выиграет эту войну", — заявил Румен Радев.
Он также уверен, что европейская архитектура безопасности развалилась. Сейчас, по его словам, перед миром стоит задача проанализировать, каковы причины коллапса этой системы, а также понять, какие меры для этого необходимо принять.
Лайф напоминает: утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий второго дня в режиме реального времени.