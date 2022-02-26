Президент Болгарии выразил уверенность в победе РФ в военной спецоперации на Украине

Политик считает, что европейская архитектура безопасности развалилась. Сейчас, по его словам, перед миром стоит задача проанализировать, каковы причины коллапса этой системы.

Россия, наиболее вероятно, победит в результате военной спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев на брифинге по итогам встречи лидеров стран "Бухарестской девятки" (Б-9), которые собрались в Варшаве на внеочередном саммите, посвящённом ситуации на Украине.

"Сегодня вечером мы обсудили многие аспекты этого кризиса. Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно (это очевидно), Российская Федерация выиграет эту войну", — заявил Румен Радев.