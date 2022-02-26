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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 22:06
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Президент Болгарии выразил уверенность в победе РФ в военной спецоперации на Украине

Президент Болгарии Румен Радев. Фото © Wikipedia

Президент Болгарии Румен Радев. Фото © Wikipedia

Политик считает, что европейская архитектура безопасности развалилась. Сейчас, по его словам, перед миром стоит задача проанализировать, каковы причины коллапса этой системы.

Россия, наиболее вероятно, победит в результате военной спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев на брифинге по итогам встречи лидеров стран "Бухарестской девятки" (Б-9), которые собрались в Варшаве на внеочередном саммите, посвящённом ситуации на Украине.

"Сегодня вечером мы обсудили многие аспекты этого кризиса. Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно (это очевидно), Российская Федерация выиграет эту войну", заявил Румен Радев.

Он также уверен, что европейская архитектура безопасности развалилась. Сейчас, по его словам, перед миром стоит задача проанализировать, каковы причины коллапса этой системы, а также понять, какие меры для этого необходимо принять.

Захарова сообщила, что Украина предложила перенести переговоры
Захарова сообщила, что Украина предложила перенести переговоры

Лайф напоминает: утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий второго дня в режиме реального времени.

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Артем Порвин
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