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25 февраля, 21:40

Болгария решила закрыть воздушное пространство для самолётов России

Запрет вступает в силу в субботу в 00:00 по местному времени (01:00 мск). В сообщении говорится, что меры приняты "в знак солидарности с Украиной".

Министр транспорта Болгарии заявил о решении ведомства закрыть воздушное пространство страны для российских самолётов.

"Болгария вводит запрет на взлёт/посадку и заход российских самолётов в воздушное пространство страны", — говорится в документе Минтранса Болгарии.

Отмечается, что запрет вступает в силу в субботу в 00:00 по местному времени (01:00 мск). В сообщении говорится, что меры приняты "в знак солидарности с Украиной".

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Как сообщал Лайф ранее, об аналогичных решениях сообщили Чехия, Польша. После этого "Аэрофлот" сообщил о приостановке полётов в Прагу и Варшаву.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий второго дня в режиме реального времени.

Обложка © Pixabay

Арина Родионова

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