Болгария решила закрыть воздушное пространство для самолётов России

Министр транспорта Болгарии заявил о решении ведомства закрыть воздушное пространство страны для российских самолётов.

"Болгария вводит запрет на взлёт/посадку и заход российских самолётов в воздушное пространство страны", — говорится в документе Минтранса Болгарии.

Отмечается, что запрет вступает в силу в субботу в 00:00 по местному времени (01:00 мск). В сообщении говорится, что меры приняты "в знак солидарности с Украиной".