Минтранс Британии запретил частным самолётам РФ совершать рейсы в страну

Глава Министерства транспорта Великобритании Грант Шэппс сообщил, что ведомство расширило санкции против России: он объявил о запрете частным российским самолётам осуществлять рейсы в Соединённое Королевство.

"Я ужесточил запретные меры в Великобритании таким образом, что ни один российский частный самолёт не может заходить в воздушное пространство Великобритании или приземляться [в аэропортах страны]", — сообщил глава британского Минтранса Шэппс в "Твиттере".

Он добавил, что это распоряжение вступает в силу немедленно, и связал это с осуждением действий России, которая проводит операцию по демилитаризации Украины.

"Здесь не приветствуются те, кто получает выгоду от российской агрессии на Украине", — написал Шэппс.