Минтранс Британии запретил частным самолётам РФ совершать рейсы в страну
Глава ведомства Грант Шэппс заявил о расширении антироссийских санкций, добавив, что это распоряжение вступает в силу немедленно.
Глава Министерства транспорта Великобритании Грант Шэппс сообщил, что ведомство расширило санкции против России: он объявил о запрете частным российским самолётам осуществлять рейсы в Соединённое Королевство.
"Я ужесточил запретные меры в Великобритании таким образом, что ни один российский частный самолёт не может заходить в воздушное пространство Великобритании или приземляться [в аэропортах страны]", — сообщил глава британского Минтранса Шэппс в "Твиттере".
Он добавил, что это распоряжение вступает в силу немедленно, и связал это с осуждением действий России, которая проводит операцию по демилитаризации Украины.
"Здесь не приветствуются те, кто получает выгоду от российской агрессии на Украине", — написал Шэппс.
Как сообщал Лайф ранее, Росавиация объявила о закрытии воздушного пространства РФ для самолётов Британии. Мера принята исходя из положений Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между странами в ответ на недружественные шаги авиационных властей королевства, объяснили в ведомстве.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий второго дня в режиме реального времени.
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