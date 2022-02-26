Байден подтвердил решение о развёртывании сил США в Европе

Президент США Джо Байден подтвердил, что отдал приказ о развёртывании дополнительных сил в Европе для поддержки союзников по НАТО. Он также заявил, что рассказал главе Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора 25 февраля об усилиях Вашингтона по привлечению других стран к оказанию помощи Киеву.

"Как я заявил вчера, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Наша приверженность статье 5 устава альянса незыблема. Я отдал приказ развернуть дополнительные силы для увеличения нашего потенциала в Европе в целях поддержки наших союзников по НАТО", — сказано в заявлении Байдена.

Кроме этого, Байден обвинил Москву в том, что она якобы "угрожает самим основам международного мира и безопасности", а НАТО, в свою очередь, ещё раз демонстрирует, что "выступает за свободу и демократию". Американский лидер также отметил, что двери альянса продолжат быть открытыми для тех европейских государств, которые разделяют ценности блока.

"НАТО как никогда решительно и едино, и альянс будет держать свои двери открытыми для тех европейских государств, которые разделяют наши ценности и однажды могут решить присоединиться к нему", — указал президент США.