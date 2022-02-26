Байден подтвердил решение о развёртывании сил США в Европе
Американский лидер также отметил, что двери НАТО будут открытыми для тех европейских государств, которые разделяют ценности альянса.
Президент США Джо Байден подтвердил, что отдал приказ о развёртывании дополнительных сил в Европе для поддержки союзников по НАТО. Он также заявил, что рассказал главе Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора 25 февраля об усилиях Вашингтона по привлечению других стран к оказанию помощи Киеву.
"Как я заявил вчера, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Наша приверженность статье 5 устава альянса незыблема. Я отдал приказ развернуть дополнительные силы для увеличения нашего потенциала в Европе в целях поддержки наших союзников по НАТО", — сказано в заявлении Байдена.
Кроме этого, Байден обвинил Москву в том, что она якобы "угрожает самим основам международного мира и безопасности", а НАТО, в свою очередь, ещё раз демонстрирует, что "выступает за свободу и демократию". Американский лидер также отметил, что двери альянса продолжат быть открытыми для тех европейских государств, которые разделяют ценности блока.
"НАТО как никогда решительно и едино, и альянс будет держать свои двери открытыми для тех европейских государств, которые разделяют наши ценности и однажды могут решить присоединиться к нему", — указал президент США.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский обсудил с Байденом усиление санкций и военную поддержку. Также они говорили об "антивоенной коалиции". Украинский лидер поблагодарил американского за "мощную поддержку".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий второго дня в режиме реального времени.
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