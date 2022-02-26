Госдеп подтвердил, что не намерен вводить санкции против нефтяного сектора России

Соединённые Штаты не планируют вводить в дальнейшем санкции против российского нефтяного сектора. Об этом заявил советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Хохштейн уверен, что, если оказать давление на российский энергетический сектор, это негативно отразится на стоимости топлива на мировых рынках.

Как рассказывал Лайф, ранее Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Суть ограничений пока не раскрыта, готовится третий пакет рестрикций. Затем правительство Британии также сообщило о введении санкций против Путина и Лаврова. Эти меры предполагают блокировку счетов политиков в Соединённом Королевстве, если такие будут найдены.