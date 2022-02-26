Госдеп подтвердил, что не намерен вводить санкции против нефтяного сектора России

Там признали, что в случае введения таких ограничений последствия будут широкими — это скажется на стоимости топлива.

Соединённые Штаты не планируют вводить в дальнейшем санкции против российского нефтяного сектора. Об этом заявил советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

"Санкции не коснутся нефтяного сектора", — сказал он в интервью Bloomberg TV.

Хохштейн уверен, что, если оказать давление на российский энергетический сектор, это негативно отразится на стоимости топлива на мировых рынках.