Госдеп подтвердил, что не намерен вводить санкции против нефтяного сектора России
Там признали, что в случае введения таких ограничений последствия будут широкими — это скажется на стоимости топлива.
Соединённые Штаты не планируют вводить в дальнейшем санкции против российского нефтяного сектора. Об этом заявил советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
"Санкции не коснутся нефтяного сектора", — сказал он в интервью Bloomberg TV.
Хохштейн уверен, что, если оказать давление на российский энергетический сектор, это негативно отразится на стоимости топлива на мировых рынках.
Как рассказывал Лайф, ранее Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Суть ограничений пока не раскрыта, готовится третий пакет рестрикций. Затем правительство Британии также сообщило о введении санкций против Путина и Лаврова. Эти меры предполагают блокировку счетов политиков в Соединённом Королевстве, если такие будут найдены.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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