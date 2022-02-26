ЦБ увеличил выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов

Банк России для удовлетворения возросшего спроса увеличивает выдачу наличных коммерческим банкам, чтобы они пополняли банкоматы. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"В последние дни спрос на наличные вырос. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели. Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов продолжится в эти выходные", — говорится в сообщении Банка России.

ЦБ РФ отмечает, что все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций. Там заверили, что дефицита с наличностью нет: объём готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен.

Регулятор также добавил, что, по данным на 24 февраля, спрос на наличные вырос в 58 раз, до 111,3 млрд рублей (22 февраля такой спрос составлял 1,9 млрд рублей, 21 февраля — 22,3 млрд рублей). Это был максимальный уровень с марта 2020 года, когда спрос на наличные на фоне начала пандемии коронавируса достиг 175 млрд рублей.