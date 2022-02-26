"Нельзя отдать столицу": Зеленский предрёк Украине тяжёлую ночь

Украинский президент стал часто выступать с видеообращениями, в которых негодует по поводу спецоперации Вооружённых сил РФ, при этом умалчивает о многолетних обстрелах Донбасса.

Предстоящая ночь будет тяжёлой для Украины. Такое мнение в своём новом видеообращении высказал президент страны Владимир Зеленский.

"Ночь будет тяжелее, чем день. Ночью пойдут на штурм, нельзя отдать столицу. Этой ночью должны выстоять", — заявил Зеленский.