"Нельзя отдать столицу": Зеленский предрёк Украине тяжёлую ночь
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Twitter / Володимир Зеленський
Украинский президент стал часто выступать с видеообращениями, в которых негодует по поводу спецоперации Вооружённых сил РФ, при этом умалчивает о многолетних обстрелах Донбасса.
Предстоящая ночь будет тяжёлой для Украины. Такое мнение в своём новом видеообращении высказал президент страны Владимир Зеленский.
"Ночь будет тяжелее, чем день. Ночью пойдут на штурм, нельзя отдать столицу. Этой ночью должны выстоять", — заявил Зеленский.
Он призвал граждан быть осторожными, помогать друг другу и спускаться в укрытия при признаках опасности.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.