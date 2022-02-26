Небензя назвал проект резолюции СБ ООН антироссийским и антиукраинским

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции Совета Безопасности ООН, представленный группой западных стран и осуждающий специальную военную операцию РФ на Украине, антироссийским и антиукраинским. Он напомнил, что Россия воспользовалась правом вето в Совбезе и заблокировала его. За проголосовали 11 членов СБ. Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования. Постпред поблагодарил тех, кто не поддержал.

"Почему антироссийского, думаю, объяснять не надо. Достаточно хотя бы бегло на него взглянуть. Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум восемь лет", — сказал Небензя на заседании Совбеза.

Он также отметил, что главная причина российского вето — это оставшееся за скобками документа в контексте украинской проблемы. К примеру, то, что пришедшая к власти в результате "неконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года майданная хунта" "развязала войну против жителей востока страны", обстрелы мирных кварталов из пушек и систем залпового огня, бомбы, сбрасываемые на дончан и луганчан. А также циничный уход украинской власти "при попустительстве своих западных покровителей" от Минских соглашений, стержневым элементом которых был прямой диалог с людьми.

"При этом размещённые на линии соприкосновения украинские каратели, прежде всего из радикальных и неонацистских батальонов, методично, день за днём, обстреливали жилые районы ЛНР и ДНР, убивая женщин, детей, стариков. Это, кстати, продолжается и сегодня. Только сегодня погибли четыре мирных жителя от рук украинских вооружённых сил", — подчеркнул Небензя.

Как сообщал Лайф ранее, Небензя заявил, что операция в Донбассе близка к выполнению своих задач. Представитель РФ при ООН отметил также, что страны Запада сделали Украину пешкой в своей геополитической игре, не заботясь об интересах народа.