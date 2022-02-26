Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против тяжёлого "омикрона" в 89%

Российская вакцина "Спутник V" эффективна против тяжёлых случаев CoViD-19, вызванных штаммом "омикрон", примерно на 89%. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Учёный рассказал, что защита от вируса повышается до 93-94% в случае, если человек получил ещё и бустерную, то есть дополнительную дозу .

"Если человек был провакцинирован "Спутником V", защита от госпитализации и тяжёлых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%", — сказал Гинцбург в интервью РИА "Новости", ссылаясь в том числе на данные ведущих клиник Москвы.

Защита от самого заражения — около порядка 56%. По мнению Гинцбурга, повысить этот показатель может назальная форма вакцины.