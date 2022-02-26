НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 02:17

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против тяжёлого "омикрона" в 89%

Учёный ссылается в том числе на данные ведущих клиник Москвы. Если человек получает бустерную дозу, защита ещё усиливается.

Российская вакцина "Спутник V" эффективна против тяжёлых случаев CoViD-19, вызванных штаммом "омикрон", примерно на 89%. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Учёный рассказал, что защита от вируса повышается до 93-94% в случае, если человек получил ещё и бустерную, то есть дополнительную дозу .

"Если человек был провакцинирован "Спутником V", защита от госпитализации и тяжёлых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%", — сказал Гинцбург в интервью РИА "Новости", ссылаясь в том числе на данные ведущих клиник Москвы.

Защита от самого заражения — около порядка 56%. По мнению Гинцбурга, повысить этот показатель может назальная форма вакцины.

Попова анонсировала смягчение ряда ограничений по ковиду из-за особенностей "омикрона"

Попова анонсировала смягчение ряда ограничений по ковиду из-за особенностей "омикрона"

Как сообщал Лайф ранее, назальную вакцину получили около 100 добровольцев. Они чувствуют себя хорошо, побочных эффектов нет.

Обложка © Facebook / Спутник V

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1