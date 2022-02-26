Гинцбург: Назальную вакцину получили около 100 добровольцев
Учёный рассказал, что они чувствуют себя хорошо, побочных эффектов нет. Ранее сообщалось, что этот препарат способен защитить организм от штамма "омикрон".
Около 100 человек уже получили назальную вакцину против коронавируса в рамках клинических исследований. Об этом сообщил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Порядка 100 добровольцев уже интраназально вакцинированы. Добровольцы чувствуют себя отлично, побочных эффектов нет", — рассказал Гинцбург в беседе с ТАСС.
Ранее Лайф сообщал о начале испытаний назальной вакцины против ковида. Александр Гинцбург рассказал о том, как она будет применяться. Также он заявил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить организм от омикрон-штамма.
Кроме того, Гинцбург отмечал, что назальный препарат может применяться для вакцинации детей до шести лет. Испытания вакцины, по его словам, могут завершиться в течение двух с половиной месяцев.
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