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26 февраля, 01:09

Отоларинголог Зайцев назвал фактор, усиливающий последствия ковида у россиян

По мнению медика, не на руку гражданам РФ играют климатические условия, в которых находится страна. Южным государствам с этим повезло больше.

<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Последствия заражения коронавирусом у россиян могут усиливаться из-за холодного климата. Об этом рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"История осложняется тем, что у нас плохой климат по сравнению с южными странами, континентами, для нас холодовые нагрузки — это целое испытание в течение всего холодного сезона", — сказал Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru.

Он добавил, что после перенесённого ковида хронические заболевания могут обостряться. Коллега Зайцева Иван Лесков добавляет, что последствия ковида могут отягощать и факторы, присущие большим городам.

"Один из компонентов выхлопных газов — это монооксид азота. Очень нестойкое соединение. Оно существует после образования в воздухе до минуты, потом присоединяется второй атом кислорода — и становится более-менее на что-то похожим. Но в виде монооксида, то есть атом азота и атом кислорода, это вещество очень активно, и в нашем с вами случае для человека оно расширяет сосуды", — пояснил врач.

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Артем Порвин

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