Орбиту МКС подняли для приёма трёх российских космонавтов в марте

Сегодня утром была скорректирована орбита Международной космической станции. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса".

"Высота орбиты МКС была скорректирована для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-19", — сообщила госкорпорация в микроблоге в "Твиттере".

Высота орбиты МКС была увеличена на 1,3 км. Коррекция проводилась при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18", они были включены в 04:22 мск и проработали 541,4 секунды.

Ожидается, что станция примет на борт космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Стыковка "Союза МС-19" запланирована на 30 марта.