Орбиту МКС подняли для приёма трёх российских космонавтов в марте
Ожидается, что на станцию отправится экипаж в составе Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Стыковка "Союза МС-19" запланирована на конец месяца.
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Сегодня утром была скорректирована орбита Международной космической станции. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса".
"Высота орбиты МКС была скорректирована для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-19", — сообщила госкорпорация в микроблоге в "Твиттере".
Высота орбиты МКС была увеличена на 1,3 км. Коррекция проводилась при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18", они были включены в 04:22 мск и проработали 541,4 секунды.
Ожидается, что станция примет на борт космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Стыковка "Союза МС-19" запланирована на 30 марта.
А ранее Лайф писал, что "Энергия" запатентовала супербыструю схему полёта до МКС. Предполагается, что корабль после отделения от третьей ступени ракеты-носителя и выполнения двух импульсов будет выведен на коэллиптическую орбиту.