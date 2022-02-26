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26 февраля, 02:07

Орбиту МКС подняли для приёма трёх российских космонавтов в марте

Ожидается, что на станцию отправится экипаж в составе Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Стыковка "Союза МС-19" запланирована на конец месяца.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/roscosmos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РОСКОСМОС</a></p>

Фото © Twitter / РОСКОСМОС

Сегодня утром была скорректирована орбита Международной космической станции. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса".

"Высота орбиты МКС была скорректирована для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-19", — сообщила госкорпорация в микроблоге в "Твиттере".

Высота орбиты МКС была увеличена на 1,3 км. Коррекция проводилась при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18", они были включены в 04:22 мск и проработали 541,4 секунды.

Ожидается, что станция примет на борт космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Стыковка "Союза МС-19" запланирована на 30 марта.

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А ранее Лайф писал, что "Энергия" запатентовала супербыструю схему полёта до МКС. Предполагается, что корабль после отделения от третьей ступени ракеты-носителя и выполнения двух импульсов будет выведен на коэллиптическую орбиту.

Артем Порвин

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