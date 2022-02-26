Bloomberg: Белый дом запросил у Конгресса $6,4 млрд для помощи Украине

По данным агентства, запрос может быть положительно встречен обеими партиями. Отмечается, что 3,5 миллиарда долларов запланировано направить на нужды Пентагона.

Дополнительные средства в размере 6,4 миллиарда долларов запросила у Конгресса администрация США, сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник. Агентство отмечает, что причина запроса — оказание помощи Украине и ряду других стран, а также покрытие нужд Пентагона.

Указывается, что 2,9 миллиарда долларов из этой суммы будут направлены на оказание гуманитарной помощи Украине, а также на содействие в сфере безопасности Киеву, властям балтийских стран, Польше, ряду других государств. По словам представителя администрации, средства пойдут на продовольственную помощь, закупки для обеспечения условий беженцам, а также для энергетической и экономической сфер. Согласно плану, 3,5 миллиарда долларов выделят на нужды Пентагона.

По информации агентства, эти средства являются дополнением к 650 миллионам долларов помощи в области безопасности и 52 миллионам гуманитарной помощи, которые США уже выделили Украине за последний год, а также к предыдущей государственной гарантии по кредиту в размере одного миллиарда долларов. Запрос дополнительных денег, вероятно, получит поддержку обеих партий.