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Опубликовано 25 февраля 2022, 23:55

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до "CCC"

Там отмечают, что напряжённая ситуация в стране привела к повышенным рискам для финансов, макрофинансовой и политической стабильности страны.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте с уровня "B" до "CCC". Об этом говорится в сообщении агентства.

Fitch отмечает, что напряжённая ситуация в стране на фоне военной спецоперации России привела к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также макрофинансовой и политической стабильности Украины. В агентстве указали на высокую неопределённость по поводу продолжительности и интенсивности конфликта, а также его последствий.

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Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.

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Обложка © Pixabay

Артем Порвин
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