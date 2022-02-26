Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до "CCC"

Там отмечают, что напряжённая ситуация в стране привела к повышенным рискам для финансов, макрофинансовой и политической стабильности страны.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте с уровня "B" до "CCC". Об этом говорится в сообщении агентства.

Fitch отмечает, что напряжённая ситуация в стране на фоне военной спецоперации России привела к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также макрофинансовой и политической стабильности Украины. В агентстве указали на высокую неопределённость по поводу продолжительности и интенсивности конфликта, а также его последствий.