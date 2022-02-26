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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 23:35
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Лукашенко заявил об отводе Западом военных от границы с Белоруссией

Президент при этом также обозначил роль своей страны как защитника тыла российских войск при проведении спецоперации в Донбассе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Запад отвёл своих военных дальше от границы с республикой. Он отметил, что это произошло после его заявления о недопущении Минском стрельбы "русским в спину". Высказался он об этом во время общения с коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Белорусский лидер уточнил, что одна из задач медиков — помочь, вылечить, спасти, если нужно, людей при проведении спецоперации в Донбассе.

"Я специально заявил, что так не получится, мы вам не позволим пройти через Беларусь, мы будем с вами воевать, если вы позволите стрелять русским в спину. Вот наше участие в этой операции. Но это и защита наших рубежей. Мы же не можем поляков запустить сюда, на территорию… Вчера после этого заявления уже военные доложили: отвели от нашей границы все войска, и американцев тоже. Они вообще в третьем эшелоне держатся: "Чего мы воевать здесь будем?" — сказал Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-1".

Лукашенко заявил, что в любой операции есть разные зоны ответственности: "Кто-то идёт в авангарде, другой в обозе, третий обеспечивает". Роль Белоруссии лидер обозначил как защиту тыла российских войск при проведении спецоперации.

"Наше участие — обеспечить, чтобы русским не стреляли в спину. Потому что у поляков и литовцев, это американцев база, был замысел один — пройти через Беларусь, прежде всего воздушным коридором, и нанести удар в спину россиянам, которые будут проводить эту операцию… Наше участие в этой операции — вылечить людей, спасти людей, помочь", — сказал белорусский президент.

Лукашенко: Киев не предпринял никаких шагов, хотя был предупреждён о спецоперации России
Лукашенко: Киев не предпринял никаких шагов, хотя был предупреждён о спецоперации России

Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко попросил Путина "зарезервировать" часть группировки ВС на западе России. В ответ глава российского государства заверил белорусского лидера, что будет рассматривать любое нападение на Белоруссию как на Российскую Федерацию.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий второго дня в режиме реального времени.

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Обложка © телеканал "Беларусь 1"

Арина Родионова
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