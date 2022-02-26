ЕС новыми санкциями ограничил доступ правительства РФ и ЦБ к рынку капитала

Евросоюз ввёл новые санкции в отношении России, ограничив доступ правительства РФ и Центробанка к рынку капитала Союза. Это следует из обнародованного документа ЕС.

Согласно документу Евросоюз также запретил экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли. Вдобавок к этому, теперь предоставление госфинансирования или финансовой помощи для торговли и инвестиций в РФ тоже под запретом.