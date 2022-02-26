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25 февраля, 23:08

ЕС новыми санкциями ограничил доступ правительства РФ и ЦБ к рынку капитала

Также запрещён экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли. Предоставление госфинансирования или финансовой помощи для торговли и инвестиций в РФ тоже под запретом.

Евросоюз ввёл новые санкции в отношении России, ограничив доступ правительства РФ и Центробанка к рынку капитала Союза. Это следует из обнародованного документа ЕС.

Согласно документу Евросоюз также запретил экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли. Вдобавок к этому, теперь предоставление госфинансирования или финансовой помощи для торговли и инвестиций в РФ тоже под запретом.

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Госдеп подтвердил, что не намерен вводить санкции против нефтяного сектора России

Как сообщал Лайф, Евросоюз накануне принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Тогда отмечалось, что готовится третий пакет рестрикций.

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.

Обложка © Pixabay

Артем Порвин

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