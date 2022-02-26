Экономист Безсмертная назвала санкции против суверенного долга РФ некритичными
Эксперты утверждают, что пострадают не столько наш Минфин и резиденты, сколько иностранные владельцы российских бумаг. У страны рекордно высокий профицит, указали специалисты.
Новые санкции США против суверенного долга России, касающиеся вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, Фондом национального благосостояния (ФНБ), Минфином РФ, некритичны. Так считает декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная.
"Новые санкции в условиях комфортных цен на нефть и газ и прочного запаса международных резервов не представляются критичными", — указала Безсмертная в интервью газете "Известия".
Эксперты отмечают, что информация о новых санкциях вызвала волну распродаж длинных ОФЗ и российских евробондов. Впрочем, аналитики констатируют: несмотря на то что под рестрикции попали сделки на первичном рынке, ограничения оказались мягче, чем ждали. Они затруднят привлечение заёмных средств, но "ударом под дых" определённо не станут. Как поясняет финансовый аналитик ГК CMS Владимир Салагаев, ограничения не требуют от нерезидентов США избавляться от имеющихся облигаций. В структуре же держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%). На конец января 2022-го доля инвесторов-нерезидентов упала до 18,7%. Поэтому пострадают не столько российский Минфин и резиденты, сколько иностранные владельцы российских бумаг.
Как поясняют эксперты, у страны рекордно высокий профицит счёта текущих операций благодаря высоким ценам на ключевые экспортные товары — нефть и газ. К тому же у России низкий государственный долг — один из самых низких в мире. Кроме того, по мнению Екатерины Безсмертной, в условиях, когда многие частные инвесторы потерпели колоссальные убытки от вложений в акции и более рискованные инструменты, разумным решением в части диверсификации представится включение в инвестиционные портфели безопасных государственных облигаций.
Как сообщал Лайф ранее, канцлер Австрии Нехаммер назвал "самым мощным в истории" пакет антироссийских санкций ЕС. Глава правительства отметил, что Вена выступает за то, чтобы Россия была отключена от SWIFT. Он также подчеркнул, что рестрикции будут болезненны и для Евросоюза. Накануне Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. По словам главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, готовится третий пакет рестрикций. При этом он не раскрыл подробности новых ограничений.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
Обложка © Pixabay