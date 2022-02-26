Экономист Безсмертная назвала санкции против суверенного долга РФ некритичными

Новые санкции США против суверенного долга России, касающиеся вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, Фондом национального благосостояния (ФНБ), Минфином РФ, некритичны. Так считает декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

"Новые санкции в условиях комфортных цен на нефть и газ и прочного запаса международных резервов не представляются критичными", — указала Безсмертная в интервью газете "Известия".

Эксперты отмечают, что информация о новых санкциях вызвала волну распродаж длинных ОФЗ и российских евробондов. Впрочем, аналитики констатируют: несмотря на то что под рестрикции попали сделки на первичном рынке, ограничения оказались мягче, чем ждали. Они затруднят привлечение заёмных средств, но "ударом под дых" определённо не станут. Как поясняет финансовый аналитик ГК CMS Владимир Салагаев, ограничения не требуют от нерезидентов США избавляться от имеющихся облигаций. В структуре же держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%). На конец января 2022-го доля инвесторов-нерезидентов упала до 18,7%. Поэтому пострадают не столько российский Минфин и резиденты, сколько иностранные владельцы российских бумаг.

Как поясняют эксперты, у страны рекордно высокий профицит счёта текущих операций благодаря высоким ценам на ключевые экспортные товары — нефть и газ. К тому же у России низкий государственный долг — один из самых низких в мире. Кроме того, по мнению Екатерины Безсмертной, в условиях, когда многие частные инвесторы потерпели колоссальные убытки от вложений в акции и более рискованные инструменты, разумным решением в части диверсификации представится включение в инвестиционные портфели безопасных государственных облигаций.