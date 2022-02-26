США ввели санкции в отношении Путина, Лаврова и Шойгу
Также на фоне военной спецоперации РФ на Украине ограничения введены против начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Соединённые Штаты ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает Минфин США.
Также на фоне военной спецоперации РФ на Украине ограничения введены против первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Как сообщал Лайф, Евросоюз накануне принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Тогда отмечалось, что готовится третий пакет рестрикций.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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