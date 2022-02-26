США ввели санкции в отношении Путина, Лаврова и Шойгу

Также на фоне военной спецоперации РФ на Украине ограничения введены против начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Соединённые Штаты ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает Минфин США.

Также на фоне военной спецоперации РФ на Украине ограничения введены против первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.