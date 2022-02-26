FT: Зеленский попросил премьера Израиля стать посредником в переговорах с Россией

Пока не ясна позиция Беннета на этот счёт. Ранее в офисе украинского лидера заявили, что готовы обсудить с РФ нейтральный статус, но только при наличии "пакета гарантий".