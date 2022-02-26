FT: Зеленский попросил премьера Израиля стать посредником в переговорах с Россией
Пока не ясна позиция Беннета на этот счёт. Ранее в офисе украинского лидера заявили, что готовы обсудить с РФ нейтральный статус, но только при наличии "пакета гарантий".
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой стать посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают источники газеты Financial Times, знакомые с ситуацией.
Как пишет издание, подобная просьба объясняется отношениями "стратегического партнёрства" Израиля и России. Но пока не ясно, согласится ли Беннет на это предложение.
Как рассказывал Лайф, 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что создаст все условия для безопасного проведения встречи. И президент Украины Владимир Зеленский призывал начать диалог в связи со спецоперацией России.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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