FT: Зеленский попросил премьера Израиля стать посредником в переговорах с Россией

Пока не ясна позиция Беннета на этот счёт. Ранее в офисе украинского лидера заявили, что готовы обсудить с РФ нейтральный статус, но только при наличии "пакета гарантий".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой стать посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают источники газеты Financial Times, знакомые с ситуацией.