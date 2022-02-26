Евросоюз наложил санкции на четыре российских банка и десятки других компаний
Так, Европейский союз решил оказывать давление на ведущие предприятия российского военно-промышленного комплекса, самолетостроительные и кораблестроительные компании.
Евросоюз ввёл санкции в отношении "Альфа-банка", банков "Открытие", "Россия" и Промсвязьбанка. Это следует из обнародованного документа ЕС.
Также в "чёрном списке" Евросоюза оказались Минобороны РФ, СВР, "Оборонпром", "Рособоронэкспорт", "Камаз", "Севкомфлот", "Севмаш". Санкции введены против 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний "Сухого", "Туполева", "Прогресса" и так далее.
Как сообщал Лайф, Евросоюз накануне принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Тогда отмечалось, что готовится третий пакет рестрикций.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из России. Сегодня стало известно, что ЕС намерен включить в санкционные списки Путина и Лаврова. При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что Евросоюз согласовал "крупнейший в истории" пакет ограничений против Москвы.
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