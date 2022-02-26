Евросоюз наложил санкции на четыре российских банка и десятки других компаний

Евросоюз ввёл санкции в отношении "Альфа-банка", банков "Открытие", "Россия" и Промсвязьбанка. Это следует из обнародованного документа ЕС.

Также в "чёрном списке" Евросоюза оказались Минобороны РФ, СВР, "Оборонпром", "Рособоронэкспорт", "Камаз", "Севкомфлот", "Севмаш". Санкции введены против 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний "Сухого", "Туполева", "Прогресса" и так далее.