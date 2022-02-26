Захарова заявила о приближении точки невозврата в отношениях РФ с Западом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в отношениях с США и Западом Россия подошла к черте, после которой точка невозврата. Дипломат отметила, что Москва исходит и поступает из интересов безопасности страны и народа. И напомнила, что "мы предлагали многое" для коллективной безопасности.

"Мы себя защищаем, мы предложили это делать вместе, мы вели диалог и предлагали многое в рамках коллективной безопасности. Когда это не состоялось, мы перешли к следующему этапу: каковы наши гарантии, учитывая, что коллективного творчества вы не предлагаете? Когда они заблокировали и эту опцию, мы стали исходить из насущных наших интересов", — заявила Захарова в эфире Первого канала.

Она отметила, что такое развитие отношений с США и странами Запада — это не выбор России, а вынужденный, продиктованный англосаксами путь взаимодействия. По мнению дипломата, он подходит к определённой черте.

"Мы исходили всегда из диалога, но когда эти опции одна за другой англосаксами были закрыты, мы стали действовать по-другому. Не из-за угроз, но вопрос в том, чтобы мы подошли к той черте, после которой уже начинается точка невозврата", — добавила Захарова.