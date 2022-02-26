Захарова заявила о приближении точки невозврата в отношениях РФ с Западом
Официальный представитель МИД России отметила, что до такого развития событий Москва неоднократно и безответно предлагала коллективную работу в сфере безопасности.
Мария Захарова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в отношениях с США и Западом Россия подошла к черте, после которой точка невозврата. Дипломат отметила, что Москва исходит и поступает из интересов безопасности страны и народа. И напомнила, что "мы предлагали многое" для коллективной безопасности.
"Мы себя защищаем, мы предложили это делать вместе, мы вели диалог и предлагали многое в рамках коллективной безопасности. Когда это не состоялось, мы перешли к следующему этапу: каковы наши гарантии, учитывая, что коллективного творчества вы не предлагаете? Когда они заблокировали и эту опцию, мы стали исходить из насущных наших интересов", — заявила Захарова в эфире Первого канала.
Она отметила, что такое развитие отношений с США и странами Запада — это не выбор России, а вынужденный, продиктованный англосаксами путь взаимодействия. По мнению дипломата, он подходит к определённой черте.
"Мы исходили всегда из диалога, но когда эти опции одна за другой англосаксами были закрыты, мы стали действовать по-другому. Не из-за угроз, но вопрос в том, чтобы мы подошли к той черте, после которой уже начинается точка невозврата", — добавила Захарова.
Как сообщал Лайф ранее, Захарова заявила, что цель операции РФ — привлечь киевский режим к ответственности за преступления. Также официальный представитель МИД России упомянула, что действия РФ нацелены на обеспечение защиты населения Донбасса, который в течение восьми лет "подвергался издевательствам и геноциду".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.