Украинский министр попросил главу Apple закрыть App Store для россиян
Также чиновник считает, что компания должна поддержать объявленные Западом широкие санкции против России.
Письмо с просьбой прекратить поставки Apple в Россию и заблокировать для её жителей доступ к магазину приложений App Store написал на имя генерального директора компании Тима Кука министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. Копии обращения на английском и украинском языках он опубликовал в своём телеграм-канале.
"Попросил CEO компании Apple Тима Кука заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, запретить загружать свои продукты в маркеты", — написал Фёдоров.
Он предложил россиянам "наслаждаться "Россией 24".
Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор приступил к замедлению трафика Facebook в России. В ведомстве отметили, что с октября 2020 года было выявлено 23 случая цензуры в отношении российских СМИ со стороны этой социальной сети.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий второго дня в режиме реального времени.
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