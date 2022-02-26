Украинский министр попросил главу Apple закрыть App Store для россиян

Письмо с просьбой прекратить поставки Apple в Россию и заблокировать для её жителей доступ к магазину приложений App Store написал на имя генерального директора компании Тима Кука министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. Копии обращения на английском и украинском языках он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Попросил CEO компании Apple Тима Кука заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, запретить загружать свои продукты в маркеты", — написал Фёдоров.

Он предложил россиянам "наслаждаться "Россией 24".