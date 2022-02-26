Украинский постпред при ООН Кислица заявил о готовности Киева к переговорам с РФ

Дипломат уверяет, что позиция властей Украины на этот счёт представляется неверно. По его словам, речь идёт о готовности к переговорам "на постоянной основе".

Украина готова к переговорам с Россией, заявил постоянный представитель этой страны при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности.

"Мы остаёмся открытыми для переговоров", — сказал Кислица.