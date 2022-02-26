Украинский постпред при ООН Кислица заявил о готовности Киева к переговорам с РФ
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Фото © ООН / Эван Шнайдер
Дипломат уверяет, что позиция властей Украины на этот счёт представляется неверно. По его словам, речь идёт о готовности к переговорам "на постоянной основе".
Украина готова к переговорам с Россией, заявил постоянный представитель этой страны при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности.
"Мы остаёмся открытыми для переговоров", — сказал Кислица.
По его словам, позиция властей Украины на этот счёт представляется неверно. Он заверяет, что Киев хочет вести переговоры с Москвой на постоянной основе.
Как рассказывал Лайф, 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что создаст все условия для безопасного проведения встречи. И президент Украины Владимир Зеленский призывал начать диалог в связи со спецоперацией России.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.