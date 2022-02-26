Китай объяснил, почему не поддержал антироссийскую резолюцию Совбеза ООН

Как отметил постпред КНР при международной организации, Пекин выступает за урегулирование ситуации вокруг Украины посредством переговоров.

Все действия вокруг Украины должны быть направлены на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь. Такое мнение высказал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, где он воздержался, когда на голосование вынесли антироссийскую резолюцию о военной спецоперации РФ на Украине.

"За прошедшую неделю Совбез провёл два экстренных заседания, все стороны подробно изложили свои позиции и озабоченности относительно сложившейся ситуации", — указал постпред КНР.

Он отметил, что Совбез ООН должен откликнуться. По его словам, этот ответ должен быть рассудительным.

"Все действия должны быть направлены на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь", — подчеркнул дипломат.