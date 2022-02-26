Китай объяснил, почему не поддержал антироссийскую резолюцию Совбеза ООН
Как отметил постпред КНР при международной организации, Пекин выступает за урегулирование ситуации вокруг Украины посредством переговоров.
Все действия вокруг Украины должны быть направлены на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь. Такое мнение высказал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, где он воздержался, когда на голосование вынесли антироссийскую резолюцию о военной спецоперации РФ на Украине.
"За прошедшую неделю Совбез провёл два экстренных заседания, все стороны подробно изложили свои позиции и озабоченности относительно сложившейся ситуации", — указал постпред КНР.
Он отметил, что Совбез ООН должен откликнуться. По его словам, этот ответ должен быть рассудительным.
"Все действия должны быть направлены на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь", — подчеркнул дипломат.
Вместе с тем Китай выражает уверенность в необходимости урегулирования ситуации вокруг Украины посредством переговоров. Цзюнь добавил, что "суверенитет и территориальную целостность государств должны всегда уважать".
Как рассказывал Лайф, 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что создаст все условия для безопасного проведения встречи. И президент Украины Владимир Зеленский призывал начать диалог в связи со спецоперацией России.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ООН / Марк Гартэн