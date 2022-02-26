Зеленский завил, что Макрон поддержал идею отключения России от SWIFT

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности французского коллеги Эмманюэля Макрона поддержать отключение России от международной межбанковской системы SWIFT. По сообщению украинского лидера, такое намерение было высказано в ходе их телефонного разговора.

"Должен сказать, что он настоящий друг Украины. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина", — сообщил Зеленский на своей странице в "Твиттере".

По словам Зеленского, телефонные переговоры двух лидеров инициировала французская сторона. В заключение сообщения украинский лидер поблагодарил Францию словами Merci La France.

Как сообщал Лайф ранее, президент Украины пожаловался, что страны Запада на словах выражают поддержку, а к реальным действиям переходить не готовы. Например, принимать страну в состав Евросоюза или НАТО.