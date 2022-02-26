Зеленский завил, что Макрон поддержал идею отключения России от SWIFT
Президент Украины назвал своего французского коллегу настоящим другом страны и поблагодарил Францию за всяческое содействие.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности французского коллеги Эмманюэля Макрона поддержать отключение России от международной межбанковской системы SWIFT. По сообщению украинского лидера, такое намерение было высказано в ходе их телефонного разговора.
"Должен сказать, что он настоящий друг Украины. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина", — сообщил Зеленский на своей странице в "Твиттере".
По словам Зеленского, телефонные переговоры двух лидеров инициировала французская сторона. В заключение сообщения украинский лидер поблагодарил Францию словами Merci La France.
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Как сообщал Лайф ранее, президент Украины пожаловался, что страны Запада на словах выражают поддержку, а к реальным действиям переходить не готовы. Например, принимать страну в состав Евросоюза или НАТО.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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