Небензя: Операция в Донбассе близка к выполнению своих задач
Представитель РФ при ООН отметил также, что страны Запада сделали Украину пешкой в своей геополитической игре, не заботясь об интересах народа.
Задачи российской операции по демилитаризации и денацификации Украины будут достаточно скоро выполнены, заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. Он подчеркнул, что Россия не ведёт войну с самой республикой и украинским народом.
"Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями", — подчеркнул Небензя.
Обращаясь же к странам Запада, диппредставитель отметил, что именно "благодаря" их усилиям Киев стал пешкой в их геополитической игре.
"Вы сделали Украину пешкой в вашей геополитической игре, не заботясь совершенно об интересах украинского народа", — подчеркнул российский дипломат.
Как писал Лайф ранее, Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую операцию на Украине. Соединённые Штаты заявили о намерении вынести этот документ на рассмотрение Генеральной Ассамблеи международной организации.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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