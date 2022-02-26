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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 00:26
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Небензя: Операция в Донбассе близка к выполнению своих задач

Представитель РФ при ООН отметил также, что страны Запада сделали Украину пешкой в своей геополитической игре, не заботясь об интересах народа.

Задачи российской операции по демилитаризации и денацификации Украины будут достаточно скоро выполнены, заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. Он подчеркнул, что Россия не ведёт войну с самой республикой и украинским народом.

"Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями", — подчеркнул Небензя.

Обращаясь же к странам Запада, диппредставитель отметил, что именно "благодаря" их усилиям Киев стал пешкой в их геополитической игре.

"Вы сделали Украину пешкой в вашей геополитической игре, не заботясь совершенно об интересах украинского народа", — подчеркнул российский дипломат.

Небензя заявил, что Украина не услышала призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР
Небензя заявил, что Украина не услышала призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР

Как писал Лайф ранее, Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую операцию на Украине. Соединённые Штаты заявили о намерении вынести этот документ на рассмотрение Генеральной Ассамблеи международной организации.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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Обложка © UN Photo / Evan Schneider

Арина Родионова
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