Twitter ограничил рекомендации для жителей России и Украины

Американская социальная сеть "Твиттер" временно отключает некоторые рекомендации, чтобы сократить распространение оскорбительного контента. Об этом компания сообщила на своей странице.

"Для людей, использующих "Твиттер" на Украине и в России, мы также приостановили некоторые рекомендации твитов от людей, на которых вы не подписаны на главной [колонке], чтобы сократить распространение оскорбительного контента", — говорится в сообщении.