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26 февраля, 00:08

Twitter ограничил рекомендации для жителей России и Украины

В компании заявили, что цель этих действий — сократить распространение оскорбительного контента на фоне напряжённой ситуации.

Американская социальная сеть "Твиттер" временно отключает некоторые рекомендации, чтобы сократить распространение оскорбительного контента. Об этом компания сообщила на своей странице.

"Для людей, использующих "Твиттер" на Украине и в России, мы также приостановили некоторые рекомендации твитов от людей, на которых вы не подписаны на главной [колонке], чтобы сократить распространение оскорбительного контента", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что Facebook подверг цензуре четыре крупных российских СМИ. На них были наложены ограничения по целому ряду публикаций. Это "Звезда", РИА "Новости", "Лента.ру" и "Газета.ру".

Обложка © Pixabay

Артем Порвин

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