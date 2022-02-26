ЕС обязал банки отчитаться о депозитах россиян свыше 100 тысяч евро

Совет Европейского союза обязал банки ЕС отчитаться о депозитах свыше 100 тысяч евро, которые принадлежат гражданам и компаниям России. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, которое обнародовано в "Официальном журнале Евросоюза".

Там говорится, что, не нарушая служебной тайны и конфиденциальности, банки должны отчитаться о депозитах на сумму от 100 тысяч евро, принадлежащих "российским гражданам или проживающим в России физическим лицам, а также учреждённым в России юридическим лицам, организациям или органам".

На это даётся срок до 27 мая 2022 года. В дальнейшем такую информацию банки должны будут предоставлять ежегодно. Причём отмечается, что они должны получить от клиентов обоснование происхождения этих средств.