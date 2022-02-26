ЕС обязал банки отчитаться о депозитах россиян свыше 100 тысяч евро
Владельцы таких счетов должны будут пояснить, каков источник этих денег. На подготовку отчёта даётся три месяца.
Совет Европейского союза обязал банки ЕС отчитаться о депозитах свыше 100 тысяч евро, которые принадлежат гражданам и компаниям России. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, которое обнародовано в "Официальном журнале Евросоюза".
Там говорится, что, не нарушая служебной тайны и конфиденциальности, банки должны отчитаться о депозитах на сумму от 100 тысяч евро, принадлежащих "российским гражданам или проживающим в России физическим лицам, а также учреждённым в России юридическим лицам, организациям или органам".
На это даётся срок до 27 мая 2022 года. В дальнейшем такую информацию банки должны будут предоставлять ежегодно. Причём отмечается, что они должны получить от клиентов обоснование происхождения этих средств.
Лайф рассказывал, что Евросоюз сегодня ввёл новые масштабные санкции против России. Они коснулись четырёх банков и десятков промышленных предприятий. Брюссель решил так наказать Москву за военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
Обложка © Pexels